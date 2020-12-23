Микитась впервые признал, что профинансировал "слуг народа" на $2 млн
Бывший народный депутат, глава скандальной строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась впервые признал, что профинансировал избирательную кампанию "слуг народа" в Киеве на 2 миллиона долларов.
"С апреля 2019 года Вячеслав Мармыш (бывший главный юрист "Укрбуда". – Ред.) без моего ведома начал контактировать с разными людьми, видимо, уже тогда задумав ограбление компании. Он свел меня с Андреем Холодовым, который сейчас народный депутат "Слуги народа", – заявил в интервью "Цензору" Микитась – подозреваемый по делу о завладении имуществом при строительстве квартир для военнослужащих Национальной гвардии.
По его словам, через Холодова Мармышу пообещали поддержку в Офисе президента Украины.
"Мармыш втянул меня в финансирование избирательной кампании "слуг народа" в Киеве. Майборода сам выкинул нашу с ним переписку в WhatsApp в интернет, на канал Джокера. Там есть такая табличка: "СН – 700". Это значит, я передал 700 тысяч долларов "слугам народа", – отметил глава "Укрбуда".
Микитась подчеркнул, что общая сумма, которую Мармыш передал Холодову, составила 2 миллиона долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря детективы НАБУ объявили Максиму Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.
НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Кроме того, Микитась возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда".
СМИ сообщили, что Микитась отбывает свой домашний арест в особняке в селе Гнедин, Киевской области.