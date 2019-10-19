Микитась получил 200 млн грн от "мертвых душ": ГБР начало расследование

Раніше Микитась був викритий у новій афері , вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили співробітники НАБУ . Слідча дія проводилося в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу .

Також повідомлялась, що Київська адміністрація видала компанії з оточення Максима Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.