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19 октября • обновлено в 10:33
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Микитась получил 200 млн грн от "мертвых душ": ГБР начало расследование

2.1т Читать материал на украинском

Государственное бюро расследований начало проверку возможного отмывания денег народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем.

Дело завели по заявлению гражданина о совершении преступления, а именно, что Микитась использовав подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав по объектам строительства, незаконно легализовал денежные средства в размере более 200 млн гривен, сообщает "Судебный репортер".

Заявитель рассказал, что нардеп с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем, совершил подделку документов, а именно договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

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В частности, в декларации за 2016 года нардеп отчитывался о продаже корпоративных прав Владимиру Ярошенко на сумму 152,4 млн гривен и продаже ценных бумаг Артему Хижуну на 60,5 млн гривен.

Однако, по данным управления юстиции Киева, 10 октября 2016 года была зарегистрирована смерть гражданина Ярошенко, а 16 ноября 2015 составлена актовая запись о смерти Хижуна.

Также заявитель сообщил, что Ярошенко никогда не обладал такими активами, а его имущество на момент смерти находился под обременением.

Государственное бюро расследований начало проверку возможного отмывания денег народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем

Государственное бюро расследований начало проверку возможного отмывания денег народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем

"Укринформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилося в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Також повідомлялась, що Київська адміністрація видала компанії з оточення Максима Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

    Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.

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Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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