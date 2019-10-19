Микитась получил 200 млн грн от "мертвых душ": ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало проверку возможного отмывания денег народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем.
Дело завели по заявлению гражданина о совершении преступления, а именно, что Микитась использовав подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав по объектам строительства, незаконно легализовал денежные средства в размере более 200 млн гривен, сообщает "Судебный репортер".
Заявитель рассказал, что нардеп с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем, совершил подделку документов, а именно договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.
В частности, в декларации за 2016 года нардеп отчитывался о продаже корпоративных прав Владимиру Ярошенко на сумму 152,4 млн гривен и продаже ценных бумаг Артему Хижуну на 60,5 млн гривен.
Однако, по данным управления юстиции Киева, 10 октября 2016 года была зарегистрирована смерть гражданина Ярошенко, а 16 ноября 2015 составлена актовая запись о смерти Хижуна.
Также заявитель сообщил, что Ярошенко никогда не обладал такими активами, а его имущество на момент смерти находился под обременением.
Государственное бюро расследований начало проверку возможного отмывания денег народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем
"Укринформ"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.
14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилося в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Також повідомлялась, що Київська адміністрація видала компанії з оточення Максима Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.
Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся