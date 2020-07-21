В России депутат призвал снять доллары с холодильника, чтобы продукты были хорошие

Бывший депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев, назначенный и.о. губернатора Хабаровского края, заявлял, что доллары России не нужны, и привел доказательство – якобы из-за них продукты в холодильнике становятся плохого качества.

Об этом он сказал в эфире российского телеканала ТВЦ в ноябре 2013 года, отвечая на вопрос журналиста, почему свою депутатскую зарплату держит в рублях и не переводит в валюту (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У меня есть 5 долларов. Они висят на холодильнике. Я так, образно, приманиваю еду. Когда висели только 5 долларов, в холодильнике было много продуктов с нитратами, генномодифицированных. Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, у нас и продукты стали намного качественнее в холодильнике", – сказал Дегтярев.

Старое заявление Дегтярева вспомнили после его назначения в Хабаровский край и стали активно обсуждать в соцсетях.

"Складывается такое стойкое впечатление, что Салтыков-Щедрин своим романом "История одного города" наложил проклятие временной петли на все последующие эпохи и поколения России. Иногда думаешь ну ведь не может же быть такой дикой фантасмагории в реальности, а оказывается может", – написал в Twitter пользователь Fairyboar.

"Я думал, новый назначенец Путина просто тупой, а он ещё и **нутый . Собственно, назначенцы из ума выжившего старика такими и должны быть, они же продукт его мыслительных процессов. В общем, поздравляю хабаровчан", – написал пользователь Клептократ.

Обсуждение заявления губернатора Дегтярева о долларе Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, вроссийском Хабаровске 11 июля местные жители начали массовые протесты против ареста губернатора края Сергея Фургала.

В Санкт-Петербурге и Москве прошли массовые акции протеста, россияне выразили несогласие с недавно принятыми поправками в Конституцию страны.