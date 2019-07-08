Миру грозит новый финансовый кризис: озвучена страна, откуда все начнется

Новый мировой финансовый кризис придет из Китая, поскольку долговая нагрузка его экономики крайне высокая.

Об этом в статье для ZN.UA пишет аналитик Альпари Максим Пархоменко. Он отмечает, что несмотря на рост ВВП, который постепенно замедляется, уровень невозвратных кредитов у банков Китая побил новый исторический рекорд в первом квартале 2019 года.

В недавней статье от Bloomberg было отмечено низкое качество активов китайской банковской системы. К тому же большие сомнения вызывает публикуемая статистика Китая о его банках, ВВП и прочих показателях.

В большинстве случаев статистика самих компаний является закрытой и публикуется с большим опозданием, а публикуемая — преувеличена, и доверять ей можно ровно как и статистике в СССР. Так, словам эксперта, компании, имеющие высокий кредитный рейтинг, по факту допускают дефолты и становятся банкротами.

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"С начала текущего года и по апрель, по данным Bloomberg, объем корпоративных дефолтов вырос в юанях до 39 млрд ($5,6 млрд. — Ред.) или в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом за 2018 год китайские банки списали в общей сумме кредитов на 550 млрд юаней, или на $70 млрд, что равняется практически всем долгам Украины. Несмотря на рост проблем на 24%, банки показали прибыль по итогам года. В данный момент объем плохих кредитов (на первый квартал 2019-го) оценивается на уровне в 2,1 трлн юаней ($305 млрд). Пока Китай имеет шансы скрывать это, и в случае улучшения экономических отношений с США кризис можно будет отложить на более длительный срок, на 2−3 года, правда это позволит пузырю стать больше", — отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшей перспективе на рубеже 2019-го и 2020-го годов мир ждет новый глобальный экономический кризис из-за перепроизводства на рынках.

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