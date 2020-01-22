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22 января • обновлено в 22:33
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Чашки и пледы по 1,5 тысячи грн: МИД поймали на ряде подозрительных закупок

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Министерство иностранных дел Украины с 26 декабря 2019 года по 20 января 2020 года заключило ряд договоров на товары и услуги, которые приобрели по завышенным ценам.

Соответствующие данные и идентификаторы государственных закупок появились на сайте народного депутата Александра Дубинского.

"Сумма каждого договора не превышает 200 тысяч, что позволяет не проводить аукцион и исключить конкуренцию. Но если просуммировать все сделки, то общая сумма затрат составляет более 1,3 млн гривень", – отметил автор материала.

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МИД поймали на подозрительных закупках

МИД поймали на подозрительных закупках

Газета "День"

Для ознакомления привели самые показательные закупки МИД:

  • Сувенирные чашки (UA-2019-12-26-002980-b) в количестве 120 штук на общую сумму 189,5 тыс. гривень. Средняя стоимость одной выходит на уровне 1,5 тыс. гривень. Поставщик: Игорь Стеколенко.

  • Пледы (UA-2019-12-26-002922-b) в количестве 125 штук на общую сумму 194 тысяч гривень. Поставщик: Ольга Река.

  • Ювелирные изделия и сопутствующие товары (UA-2019-12-26-002952-b) в количестве 95 штук на общую сумму 172 тысяч гривен. Поставщик: Валерий Гаврилюк.

  • Керамические изделия (UA-2019-12-26-002991-b) в количестве 140 штук на общую сумму 126,5 тысяч гривень. Поставщик: Марта Родионова.

  • Ресторанные услуги и услуги по организации питания в 2020 году (UA-2020-01-20-004958-c). Стоимость договора составила 199 тысяч гривен. Исполнитель — Катерина Кириченко.

  • Услуги по предоставлению напитков в 2020 году (UA-2020-01-20-005098-c). Стоимость договора — 199 тысяч гривен. Исполнитель — Елена Палагнюк.

  • Услуги по организации питания в 2020 году (UA-2020-01-20-005142-c). Стоимость договора — 199 тысяч гривен. Исполнитель — Татьяна Дерезюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Укрзалізниця" закупила кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28 млн 430 тысяч гривень – в 5 раз дороже рыночной цены.

А Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заказала легковой автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 899 тысяч гривень.

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Читайте все новости по теме "Госзакупки в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Госзакупки в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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