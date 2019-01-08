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Microsoft потеряла позиции: названа самая дорогая компания в мире

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Американская компания Amazon – крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через интернет – возглавила рейтинг самых дорогих предприятий в мире.

Акции компании на бирже Nasdaq выросли на 3,4% до 1650 долларов за штуку, а капитализация составила 796,7 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Таким образом, Amazon удалось обогнать Microsoft, которая оказалась на второй строчке с рыночной капитализацией в 789 млрд долларов.

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На третьем месте расположился холдинг Alphabet, в который входит Google, с рыночной стоимостью в 745 млрд долларов. За ним следует Apple – 702 млрд долларов.

Amazon

Amazon

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Microsoft опережала Amazon в рейтинге самых дорогих компаний в мире.

После публикации квартального отчета акции Amazon упали на 7%, а стоимость компании снизилась – до 805 млрд долларов. В то же время акции Microsoft выросли на 1,1%, а капитализация достигла 823 млрд долларов.

Место
США
Теги
AmazonMicrosoftGoogleApple
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