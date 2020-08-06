Microsoft намерена купить TikTok и спасти от закрытия в США: СМИ узнали сумму сделки

Американская компания Microsoft на переговорах с китайской ByteDance о продаже приложения TikTok обсудили сумму сделки в диапазоне от $10 млрд до $30 млрд.

Об этом сообщает телеканал CNBC. Он отмечает, что если сделка состоится, то ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года. Пока что переговоры о цене продолжаются.

Телеканал указывает, что в переговорный процесс между двумя компаниями "глубоко вовлечен" глава американского Минфина Стивен Мнучин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Минфин США должен получить долю в приобретении, однако возможный механизм и законность остается под вопросом.

По оценкам китайских экспертов, переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

3 августа Microsoft начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации Трампа запретить TikTok.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть, назвав ситуацию c TikTok открытым запугиванием.

Ранее в США в ближайшие дни введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.