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2 июня • обновлено в 16:16
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МХП закончил первый квартал с чистым убытком в 174 млн долларов

1.1т
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Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" по итогам первого квартала 2020 года получил 174 миллиона долларов чистого убытка. За аналогичный период в 2019 году компания фиксировала 33 млн долларов чистой прибыли. Об этом сообщает БизнесЦензор.

При этом, согласно сообщению МХП на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник, его выручка увеличилась на 2% - до 443 млн долларов. Операционная прибыль холдинга сократилась на 6% – до 47 млн долл, валовая – выросла на 14%, до 92 млн долл.

Также сообщается, что EBITDA компании в отчетном периоде выросла на 16% – до 96 млн долл., EBITDA margin - до 22% с 19% в первом квартале 2019 года.

"Чистый убыток в размере 174 млн долл. по сравнению с прибылью в 33 млн долл за первый квартал 2019 года связан с 182 млн долл убытков от безналичного перевода иностранной валюты в первом квартале 2020 года", - цитирует издание сообщение МХП.

Чистая прибыль до курсовых разниц за январь-март 2020 года составила 8 млн долл, что на 33% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом, как сообщает издание, в первом квартале 2020 года агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", принадлежащий украинскому бизнесмену Юрию Косюку, продал 157,73 тыс. тонн куриного мяса, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

До этого, по данным "БизнесЦензора", компания МХП демонстрировала стабильный рост. Чистая прибыль холдинга в 2019 году по сравнению с 2018-м выросла в 1,7 раза - до 215 млн долл. Выручка в 2019 году увеличилась на 32%, до 2,06 млрд долл.

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Место
Украина
Тег
МХП
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Экономика Рынки и компании

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