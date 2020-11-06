Международные резервы Украины сократились: в чем причина

По состоянию на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли $26,1 млрд (в эквиваленте) – в октябре они уменьшились на 1,5%.

Как сообщает пресс-служба НБУ, причиной стали погашения внешних и внутренних обязательств государства и поддержка курса доллара Нацбанком.

Динамику резервов определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению госдолгом.

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 381 млн долл (в эквиваленте). В частности, $213,3 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 78 млн долл – на обслуживание еврооблигаций, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 188 млн долл (в эквиваленте).

операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Сообщается, что в отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров.

"Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл.

переоценка финансовых инструментов

Такие меры пришлось предпринять вследствии изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долл (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – заключили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется до конца 2020 года получить очередной транш МВФ по программе stand-by.