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Меры будут строже: в ЕС приготовились жестко наказать Путина из-за Украины

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В феврале 2019 года министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за агрессии против Украины в Азовском море.

Об этом заявили европейские дипломаты в комментарии Reuters. По данным издания, ЕС направит официальную дипломатическую ноту протеста в Москву уже на следующей неделе в связи с продлением Россией ареста украинским морякам, захваченным в ноябре.

Членов ЕС, которые уже давно заняли жесткую позицию в отношении России, включая Литву, Швецию, Великобританию и Польшу, теперь поддержали по вопросу дополнительных санкций Дания и Словакия. Они утверждают, что давление со стороны Франции и Германии по вопросу освобождения украинских моряков не принесло результатов.

Напомним, в декабре обе страны выступили против новых санкций, попросив больше времени договориться об освобождении украинских моряков и их трех кораблей, захваченных в Керченском проливе, который связывает Черное и Азовское моря.

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По словам дипломатов, в связи с тем, что московский суд продлил арест моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны поддерживать более строгие меры.

"Мы должны применить дополнительные санкции", - заявил агентству министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.

В России допустили, что обмен украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.

15 января 19 украинцам продлили арест до 24 апреля, а еще пятерым — до 26.

Меры будут строже: в ЕС приготовились жестко наказать Путина из-за Украины

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
Россиясанкции УкраинаАзовское мореЕвросоюз
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Больше всего умиляет, что Украина надеется только на то, что кто-то придет и защитит - просто так, безвозмездно, даром. А самим слабо? Впрочем, история подтверждает - никогда Украина не боролась самостоятельно, всегда норовила спрятаться под чужую юбку: Карл, Гитлер, США... - далее по списку. Очень похоже не историческую проституцию...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Считаю, что мокряков надо вывести из камер и расстрелять. Нет людей, нет проблемы.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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