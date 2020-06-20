Меркель сказала, за что России грозят новые санкции: замешана Украина

Германия сохраняет за собой право на введение против России санкций из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине, передает DW. Она отметила, что сначала нужно дождаться, каким будет результат судебного разбирательства.

Говоря о санкциях против РФ в целом, Меркель сказала, что Берлин ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт. Вторым основанием для возможных санкций канцлер назвала кибератаки на бундестаг, в которых обвиняют российских хакеров.

По этому поводу ведутся переговоры на уровне стран Европы, продолжила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме.

Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.