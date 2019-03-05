Mercedes-Benz и Porsche: какие самые дорогие "евробляхи" растаможили украинцы

В Украине самой дорогой иномаркой на еврономерах, которую растаможили по льготным правилам, стал "кубик" Mercedes G 63 в версии знаменитого тюнинг-бюро AMG.

Такие данные приводит Государственная служба статистики. Отмечается, что за время действия 50% скидки на уплату акцизного сбора в Украине растаможили 218 тыс. автомобилей, уплатив при этом свыше 13,6 млрд. грн.

Почти две трети машин (140 тыс.) попали на территорию Украины уже после 1 января 2015 года, но еще до введения новых правил ввоза и пребывали в стране в режимах временного ввоза или транзита.

Самые дорогие растаможенные авто:

Mercedes-Benz AMG G 63 2018 года выпуска. Ее таможенная стоимость составила $171,2 тыс., а сумма всех выплаченных при оформлении налогов и сборов превысила 1,5 млн грн.

Porsche 971 2017 г. в. таможенной стоимостью $148,5 тыс., за которую владельцу пришлось заплатить в казну свыше 1,3 млн грн.

Audi R8 2017 г. в. стоимостью $137,7 тыс., обошлась в 1,2 млн грн. сборов.

Отмечается, что многим владельцам дешевых "евроблях" пришлось заплатить за их растаможку в несколько раз больше, чем машины оценили на таможне.

Audi A4 1996 года выпуска таможенники оценили в 6,5 тыс. грн. При этом владелец вынужден был заплатить налогов и сборов на сумму 42,2 тыс. грн – в 7 раз больше, чем стоит авто.

Volkswagen Passat 1998 года, стоимостью 7,4 тыс. грн., обошелся его собственнику в 28 тыс. грн. таможенных платежей.

BMW 320D 1998 года, оцененная в 8,9 тыс. грн., потянула на 43,9 тыс. грн. налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки – по полной ставке, предусмотренной в законе. Уже с 23 мая владельцы нерастаможенных автомобилей будут платить штрафы в 170 тыс. грн.

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