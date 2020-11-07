Мэр Угледара попросил президента и премьера спасти шахты города

Мэр города Угледар Андрей Силыч направил официальное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Донецкой областной ОГА Павлу Кириленко с просьбой решить проблему финансирования шахт города Угледар, погашения долгов по заработной плате перед шахтерами и долгов за электроэнергию. Текст обращения размещен на сайте Угледарского городского совета.

Мэр города утверждает, что угледарские шахты являются градообразующими и бюджетообразующими предприятиями. Но они не имеют возможности нормально функционировать и наполнять бюджет города. Основная причина – отсутствие расчетов за отгруженный уголь, что привело к значительным долгам по зарплате перед шахтерами и долгам предприятий за электроэнергию.

"Они уже долгое время лишены возможности стабильно работать, выплачивать заработную плату, производить отчисления в местный бюджет и обязательные платежи, в том числе, рассчитываться за потребленную электроэнергию из-за острого дефицита оборотных средств, из-за хронического отсутствия расчетов за отгруженный уголь", – отметил Силыч.

Мэр Угледара предупредил, что из-за задолженности по выплате заработной платы шахтерам город оказался на грани неконтролируемого социального взрыва. Отсутствие средств у жителей города, которые не могут вовремя платить за жилищно-коммунальные услуги, приведет к коллапсу коммунального хозяйства.

Кроме того, отсутствие налоговых выплат от шахт и шахтеров ставит под угрозу своевременность выплат зарплаты бюджетникам и выплаты пенсий жителям. Мэр Угледара также утверждает, что с 09 ноября город переходит в"красную" зону распространения коронавирусной инфекции, но из-за кризиса на основных бюджетообразующих предприятиях города и низкого уровня наполняемости бюджета мэрия не может гарантировать финансовую поддержку медицинским учреждениям - для обеспечения лечения больных и проведения противоэпидемических мероприятий.

Также шахты имеют значительные долги за электроэнергию.

"В течение 2020 года почти каждый месяц шахты оказываюся перед угрозой и реальным отключением производства от электроэнергии. Такого не было за все годы существования угледобывающих предприятий", – говорится в обращении.

Силыч подчеркивает, что остановка подачи электроэнергии может привести к катастрофическим и необратимым последствиям: неконтролируемое затопление шахт и полное уничтожение предприятий, развитие техногенной катастрофы региона - затоплению сельскохозяйственных угодий, прорыву газа метана взрывоопасной концентрации на поверхность, провалам земной поверхности.

"Просим вас немедленного лично вмешаться и оказать содействие в решении кризисной ситуации, сложившейся в городе Угледаре Донецкой области", – написал Силыч.

Напомним, 3 ноября шахтеры угледарских шахт "Южнодонбасская-1" и "Шахта им. М.С. Сургая" провели митинг возле Верховной Рады с требованием погасить долг за заработную плату в размере 1,4 млрд грн и выделить средства на погашение долга за электроэнергию.