"Меняют суверенитет на газ!" У Зеленского разнесли Бойко и Медведчука из-за переговоров с Россией

Украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук не договариваются с Россией о низкой цене на газ, а сдают суверенитет страны.

Об этом заявил в интервью ТСН секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк. При этом он подчеркнул, что выступает за низкую цену на газ для населения (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

"За низкую цену – я за. А вы думаете, они об этом договариваются? Если это суверенитет Украины меняют на газ. В этом и есть проблема. Для России газ – это бизнес и инструмент влияния на Украину, Беларусь и Европу. Некоторых они пытаются прижать. Плюс геополитическая коррупция. 2 июня Россия ввела санкции экспортные по дизелю и маслам", - сказал глава СНБО.

Новости У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из России

Бойко и Медведчук

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram