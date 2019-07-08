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"Меняют суверенитет на газ!" У Зеленского разнесли Бойко и Медведчука из-за переговоров с Россией

5.1тЧитать материал на украинском

Украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук не договариваются с Россией о низкой цене на газ, а сдают суверенитет страны.

Об этом заявил в интервью ТСН секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк. При этом он подчеркнул, что выступает за низкую цену на газ для населения (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

"За низкую цену – я за. А вы думаете, они об этом договариваются? Если это суверенитет Украины меняют на газ. В этом и есть проблема. Для России газ – это бизнес и инструмент влияния на Украину, Беларусь и Европу. Некоторых они пытаются прижать. Плюс геополитическая коррупция. 2 июня Россия ввела санкции экспортные по дизелю и маслам", - сказал глава СНБО.

Новости
У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из России

Бойко и Медведчук

Бойко и Медведчук

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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Персоны
Александр ДанилюкЮрий БойкоВиктор МедведчукДмитрий Медведев
Место
Украина
Теги
газУкраинаРоссия
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Питон Каа
Питон Каа
Суверенитет на газ они менять не могут, ибо суверенитет у Украины давно забрали США. Они пытаются просто договориться хотя бы меньше платить за газ ибо покупать его придется за заемные деньги.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну хоть один адекват в команде "новых лиц", а то давайте воду в Крым дадим, давайте поезд на Донецк пустим...
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
UaDonetsk Umka, и правда, одни предатели. Не дай Бог еще торговать с Россией начнут! Как? Неужели? Уже торгуют и все больше и больше? Да не может быть ☺
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Не сдавайте суверенитет! Только не это! Откажитесь от оккупантского газу! А убытки от потери транзита возместит Россия, надо только в стокгольмский суд подать! И триллионы ваши! А так же приятный бонус - трубу можете попилить! Извечная мечта щирого paгyля - пановать нахаляву!
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