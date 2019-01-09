''Меняют законы'': разоблачен обман России при строительстве Крымского моста

Россия изменила свои государственные строительные нормы для того, чтобы узаконить строительство Крымского моста, ведь сооружение возводилось с нарушением технологий и законодательства.

Об этом ObozTV рассказал эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба. Он напомнил, что сваи сооружения на двадцать метров не доходят до скалистого грунта.

"Эти проседания моста – это следствие нарушения технологии строительства. Арка пролета, то что собственно называется мостом, она стоит на опорах, которые проседают. А по их законодательству и госнормам она должна была стоять исключительно на скалистом грунте", – уточнил Глеба.

Он подчеркнул, что в Крыму в принципе нет материалов, необходимых для постройки мостов. В частности это касается гранита и щебня.

Крымский мост

"И им сейчас нужно делать так называемые "пригрузы". То есть, большие бутовые камни нужно с огромной скоростью и в больших количествах погружать, чтобы пригрузить опоры, которые просто выдавливаются грунтом", – рассказал эксперт.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о многочисленных проблемах Крымского моста:

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