МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Меняют законы'': разоблачен обман России при строительстве Крымского моста

5.9тЧитать материал на украинском

Россия изменила свои государственные строительные нормы для того, чтобы узаконить строительство Крымского моста, ведь сооружение возводилось с нарушением технологий и законодательства.

Об этом ObozTV рассказал эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба. Он напомнил, что сваи сооружения на двадцать метров не доходят до скалистого грунта.

"Эти проседания моста – это следствие нарушения технологии строительства. Арка пролета, то что собственно называется мостом, она стоит на опорах, которые проседают. А по их законодательству и госнормам она должна была стоять исключительно на скалистом грунте", – уточнил Глеба.

Новости
''Осторожно, пробки!'': в сети показали "ажиотаж" на Крымском мосту на Рождество

Он подчеркнул, что в Крыму в принципе нет материалов, необходимых для постройки мостов. В частности это касается гранита и щебня.

Крымский мост

Крымский мост

"И им сейчас нужно делать так называемые "пригрузы". То есть, большие бутовые камни нужно с огромной скоростью и в больших количествах погружать, чтобы пригрузить опоры, которые просто выдавливаются грунтом", – рассказал эксперт.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о многочисленных проблемах Крымского моста:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Виктор Глеба
Место
Россия
Теги
Крымский мостКрымНовости КрымаРоссия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
4
68
Смешно
8
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Дебилам все нет покоя. Пфу бля.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Откуда это чучело знает на какую глубину погружались сваи? Откуда ему вообще могут быть известны Российские требования? Вы же нам уже 1000 раз сказали остаточно прощевай. Так что вам так этот мост покоя не дает? Свои стройте 😀
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Гетьман Елена, А вот ты в зоопарк когда-нибудь ходила? Вот и мы сюда ходим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Вартанов Жорик, если мы вам тысячу раз сказали какое-то «прощЕвай» то с какого вы здесь до сих пор ошиваетесь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Проблемы Крымского моста существуют только в подкастрюльном пространстве вислоухих.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наши блоги