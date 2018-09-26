Меньше не будет: в Кабмине дали прогноз по субсидиантам

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не прогнозирует уменьшение количества граждан, которые получают субсидию в 2019 году.

Об этом он сказал журналистам в среду, 26 сентября, после заседания правительства, передает УНН. "Я не прогнозирую, что будет уменьшаться количество субсидиантив. Для нас важна другая цифра. Для нас важна цифра размера субсидий. То есть, размер субсидии может быть 2 тыс. грн, 3 тыс. грн и может быть 1 тыс. грн. Это зависит от доходов граждан", - сказал министр.

Рева объяснил, что даже если доходы растут номинально, то они не всегда включают человека по программе жилищных субсидий.

"Просто размер самой субсидии у нее будет уменьшаться в соответствии с этими показателями. Но мы не прогнозируем и никогда не ставили задачу уменьшения количества самых субсидиантив", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр соцполитики рассказал, что устный отказ в получении субсидии является незаконным. Он должен быть в письменном виде.