Меньше на борьбу с COVID, больше на парки: в Раде сделали шаг к изменениям госбюджета-2020

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год, связанных с пандемией коронавируса по всему миру.

Об этом сообщил член комитета, нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своем телеграмм-канале.

По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн

восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)

добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины

добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка"

Инфографика изменений в бюджет facebook.com/dshmyhal

По словам Гончаренко, комитет отказался ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами (47 тыс. грн) не только сроком карантина, а до конца 2020-го года.

Таким образом Бюджетный комитет поддержал предложение Кабмина ввести такое ограничение только на период карантина.

Напомним, что голосовать за изменения в госбюджет-2020 нардепы будут на внеочередном заседании в понедельник, 13 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не смог утвердить проект из-за того, что с изменениями успели ознакомиться не все депутаты.

Шмыгаль опубликовал инфографику, в которой зафиксированы показатели обновленного госбюджета на 2020 год.