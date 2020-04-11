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11 апреля • обновлено в 13:07
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Меньше на борьбу с COVID, больше на парки: в Раде сделали шаг к изменениям госбюджета-2020

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Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год, связанных с пандемией коронавируса по всему миру.

Об этом сообщил член комитета, нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своем телеграмм-канале.

По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

  • уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн

  • восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

  • добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)

  • добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины

  • добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка"

Инфографика изменений в бюджет

Инфографика изменений в бюджет

facebook.com/dshmyhal

По словам Гончаренко, комитет отказался ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами (47 тыс. грн) не только сроком карантина, а до конца 2020-го года.

Таким образом Бюджетный комитет поддержал предложение Кабмина ввести такое ограничение только на период карантина.

Напомним, что голосовать за изменения в госбюджет-2020 нардепы будут на внеочередном заседании в понедельник, 13 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не смог утвердить проект из-за того, что с изменениями успели ознакомиться не все депутаты.

Шмыгаль опубликовал инфографику, в которой зафиксированы показатели обновленного госбюджета на 2020 год.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины бюджет
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