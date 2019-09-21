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21 сентября • обновлено в 09:32
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Меньше денег сиротам и больше ГБР: всплыли показательные нюансы бюджета-2020

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Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде IX созыва Вадим Рабинович раскритиковал инициативу повысить расходы на Государственное бюро расследований в проекте Государственного бюджета на 2020 год.

"Уменьшить финансирование для учителей и детей-сирот и повысить для ГБР и Офиса Зе!" – пишет он в Facebook.

"Вы там совсем ***нулись??? Страна в смартфоне! А в смартфоне ГБР", – резюмировал Рабинович.

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Меньше денег сиротам и больше ГБР: всплыли показательные нюансы бюджета-2020

В частности, проект бюджета на следующий год предусматривает такие расходы:

  • на обслуживание деятельности президента – 983,3 млн грн (в 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

  • на ГБР – 1,9 млрд грн (в 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

  • на МВД – 83,8 млрд грн (в 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

  • на СБУ – 9,45 млрд грн (в 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

  • на СНБО – 28,16 млрд грн (в 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

  • на ГПУ – 7,6 млрд грн (в 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

  • на НАБУ – 1,03 млрд грн (в 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

  • на НАПК – 812 млн грн (в 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

  • на АРМА – 278 млн грн (в 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

  • на Государственную судебную администрацию – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

  • на подготовку кадров высшими учебными заведениями – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

  • на Малую академию наук, внешкольное образование – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

  • на субвенцию на жилье для детей-сирот – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на ряд ведомств

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на ряд ведомств

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Вадим Рабинович
Место
Украина
Тег
бюджет
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