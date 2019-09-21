Меньше денег сиротам и больше ГБР: всплыли показательные нюансы бюджета-2020

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде IX созыва Вадим Рабинович раскритиковал инициативу повысить расходы на Государственное бюро расследований в проекте Государственного бюджета на 2020 год.

"Уменьшить финансирование для учителей и детей-сирот и повысить для ГБР и Офиса Зе!" – пишет он в Facebook.

"Вы там совсем ***нулись??? Страна в смартфоне! А в смартфоне ГБР", – резюмировал Рабинович.

В частности, проект бюджета на следующий год предусматривает такие расходы:

на обслуживание деятельности президента – 983,3 млн грн (в 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

на ГБР – 1,9 млрд грн (в 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

на МВД – 83,8 млрд грн (в 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

на СБУ – 9,45 млрд грн (в 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

на СНБО – 28,16 млрд грн (в 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

на ГПУ – 7,6 млрд грн (в 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

на НАБУ – 1,03 млрд грн (в 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

на НАПК – 812 млн грн (в 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

на АРМА – 278 млн грн (в 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

на Государственную судебную администрацию – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

на подготовку кадров высшими учебными заведениями – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

на Малую академию наук, внешкольное образование – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на ряд ведомств

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!