Меньше $1 за баррель: сколько будет получать РФ от экспорта нефти

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти.

К такому выводу пришли аналитики Bloomberg. По данным агентства, в мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм их взимания.

Владимир Путин

Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя из средней цены Urals в течение месяца — с середины текущего месяца до середины предшествующего. По данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем $19 а тонна — $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит $6,8 за тонну Urals, или примерно $0,93 за баррель.

В апреле размер пошлины составляет $52 за тонну, или $7,12 за баррель. Таким образом, в следующем месяце ее ставка сократится на 87%.

При цене Urals в $15 за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы: экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз — примерно до 240 млрд руб. в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения, в 2019 году экспортные пошлины на углеводородное сырье в сумме принесли около 2,3 трлн руб. из 7,9 трлн общих нефтегазовых доходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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