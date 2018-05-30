Менеджеры "Нафтогаза" в Украине после суда с "Газпромом" станут долларовыми миллионерами

Руководство НАК "Нафтогаз Украина" получит десятки миллионов долларов за выигранное дело против "Газпрома". Большая часть этой суммы достанется коммерческому директору Юрию Витренко и главе компании Андрею Коболеву. Такое решение принял наблюдательный совет НАК.

После того, как российская компания выплатит проигранные в Стокгольмском арбитраже $4,56 млрд, 1% от этой суммы достанется менеджменту "Нафтогаза" ($45,6 млн). В Кабмине и в самой компании заявляют, что премии и высокие зарплаты в крупных компаниях – нормальная практика. С другой стороны, часть политиков и блогеров заявляет: в стране с невысокими зарплатами менеджмент государственного предприятия не может зарабатывать миллионы долларов.

OBOZREVATEL разобрался, сколько и за что зарабатывает руководство "Нафтогаза".

Сколько зарабатывают в "Нафтогазе"

Заработная плата главы "Нафтогаза" Андрея Коболева одна из самых высоких в стране. Так, если премьер-министр Владимир Гройсман в прошлом году зарабатывал в среднем около 36 тыс. грн в месяц, доход руководителя "Нафтогаза" - примерно в 440 раз выше. Декларация Коболева за прошлый год не опубликована, однако в позапрошлом году он получал около 1,6 млн грн в месяц. Как рассказал источник OBOZREVATEL в компании, сейчас зарплата главы НАК с доплатами составляет около 2 млн грн. Начисление премий всему руководству, согласно нашим данным, доходило до 7 млн грн.

Андрей Коболев kontrakty.ua

Будущий бонус менеджменту компании в размере 1,1 млрд грн – рекордный. В НАК объясняют: подобные премии – мировая практика. Более того, деньги получат не два человека – Коболев и Витренко, а целая команда. Более того, выплаты поделят на кварталы. Однако, по информации СМИ, примерно 75% от всей суммы получат коммерческий директор и глава компании. Это больше $33,7 млн на двоих.

Бонусы будут выплачивать по мере того, как "Газпром" будет возвращать долг. Как стало известно, сейчас "Нафтогаз" пытается взыскать часть суммы в размере более $2 млрд. Арбитражный процесс может затронуть разработчиков морских газопроводов "Северный поток" (Nord Stream) и "Северный поток 2" (Nord Stream 2), акции компаний замораживают.

К слову, после публикации информации об огромных премиях в "Нафтогазе" компания на своей странице в социальной сети опубликовала опрос и поинтересовалась у подписчиков: как они относятся к таким премиям. Мнения разделились: часть возмутилась гигантскими бонусами, другие же поддержали идею. Мол, выиграли у "Газпрома", значит заработали.

Практика выплат миллионных бонусов и премий в крупных компаниях действительно распространена. Так, за 9 месяцев прошлого года менеджеры "Газпрома", несмотря на убытки компании", получили премии в размере $33,5 млн. Руководство "Роснефти" за сделку по приватизации "Башнефти" получило $23,9 млн. Правда, премии украинского "Нафтогаза" оказались более щедрыми. Для сравнения, премии "Нафтогаза" это 310 тыс. минимальных зарплат в Украине или 842 тыс. минимальных пенсий.

Выплатят 540 млн, остальное – после того, как заплатит "Газпром"

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджеры получат в ближайшие дни, рассказали в "Нафтогазе". Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

"В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включен 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", - заявили OBOZREVATEL в "Нафтогазе".

В то же время сам Коболев заявил: если бы не победа в Стокгольме, "Газпром" мог бы требовать долг в сумме, превышающей половину ВВП Украины. Отметим, средняя зарплата в Украине на данный момент составляет 8,4 тыс. грн. Минимальная – 3,7 тыс. грн.