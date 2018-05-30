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Менеджеры "Нафтогаза" в Украине после суда с "Газпромом" станут долларовыми миллионерами

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Руководство НАК "Нафтогаз Украина" получит десятки миллионов долларов за выигранное дело против "Газпрома". Большая часть этой суммы достанется коммерческому директору Юрию Витренко и главе компании Андрею Коболеву. Такое решение принял наблюдательный совет НАК.

После того, как российская компания выплатит проигранные в Стокгольмском арбитраже $4,56 млрд, 1% от этой суммы достанется менеджменту "Нафтогаза" ($45,6 млн). В Кабмине и в самой компании заявляют, что премии и высокие зарплаты в крупных компаниях – нормальная практика. С другой стороны, часть политиков и блогеров заявляет: в стране с невысокими зарплатами менеджмент государственного предприятия не может зарабатывать миллионы долларов.

OBOZREVATEL разобрался, сколько и за что зарабатывает руководство "Нафтогаза".

Сколько зарабатывают в "Нафтогазе"

Заработная плата главы "Нафтогаза" Андрея Коболева одна из самых высоких в стране. Так, если премьер-министр Владимир Гройсман в прошлом году зарабатывал в среднем около 36 тыс. грн в месяц, доход руководителя "Нафтогаза" - примерно в 440 раз выше. Декларация Коболева за прошлый год не опубликована, однако в позапрошлом году он получал около 1,6 млн грн в месяц. Как рассказал источник OBOZREVATEL в компании, сейчас зарплата главы НАК с доплатами составляет около 2 млн грн. Начисление премий всему руководству, согласно нашим данным, доходило до 7 млн грн.

Андрей Коболев

kontrakty.ua

Будущий бонус менеджменту компании в размере 1,1 млрд грн – рекордный. В НАК объясняют: подобные премии – мировая практика. Более того, деньги получат не два человека – Коболев и Витренко, а целая команда. Более того, выплаты поделят на кварталы. Однако, по информации СМИ, примерно 75% от всей суммы получат коммерческий директор и глава компании. Это больше $33,7 млн на двоих.

Бонусы будут выплачивать по мере того, как "Газпром" будет возвращать долг. Как стало известно, сейчас "Нафтогаз" пытается взыскать часть суммы в размере более $2 млрд. Арбитражный процесс может затронуть разработчиков морских газопроводов "Северный поток" (Nord Stream) и "Северный поток 2" (Nord Stream 2), акции компаний замораживают.

К слову, после публикации информации об огромных премиях в "Нафтогазе" компания на своей странице в социальной сети опубликовала опрос и поинтересовалась у подписчиков: как они относятся к таким премиям. Мнения разделились: часть возмутилась гигантскими бонусами, другие же поддержали идею. Мол, выиграли у "Газпрома", значит заработали.

Практика выплат миллионных бонусов и премий в крупных компаниях действительно распространена. Так, за 9 месяцев прошлого года менеджеры "Газпрома", несмотря на убытки компании", получили премии в размере $33,5 млн. Руководство "Роснефти" за сделку по приватизации "Башнефти" получило $23,9 млн. Правда, премии украинского "Нафтогаза" оказались более щедрыми. Для сравнения, премии "Нафтогаза" это 310 тыс. минимальных зарплат в Украине или 842 тыс. минимальных пенсий.

Выплатят 540 млн, остальное – после того, как заплатит "Газпром"

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджеры получат в ближайшие дни, рассказали в "Нафтогазе". Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

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"В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включен 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", - заявили OBOZREVATEL в "Нафтогазе".

В то же время сам Коболев заявил: если бы не победа в Стокгольме, "Газпром" мог бы требовать долг в сумме, превышающей половину ВВП Украины. Отметим, средняя зарплата в Украине на данный момент составляет 8,4 тыс. грн. Минимальная – 3,7 тыс. грн.

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Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Объект
зарплата
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