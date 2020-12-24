Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что в 2019 году помогла стабилизировать инфляцию в стране с помощью двух публикаций в социальной сети Twitter.

Во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, Мендель вспомнила, как 3 июня она была назначена на должность, а на следующий день президент поехал с визитом в Брюссель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она рассказала, что тогда в Европейском союзе говорили о том, что Зеленский якобы пророссийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский.

"Помню, когда я была на первых переговорах с президентом, он рассказал, что в истории с Приватбанком будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривня ослабла и после двух твитов гривня снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", – рассказала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сняла на видео его физкультпеременку и опубликовала ее у себя в Instagram. Владимир Зеленский сыграл в настольный теннис ради фотосессии для интервью иностранному изданию.