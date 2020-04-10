Мексика согласилась снизить добычу и закончить нефтяную войну

Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.

Мексика снизит свою добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, США сократят свою дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+.

"От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи", – сказал Лопес Обрадор, добавив, что для латиноамериканской страны это слишком сложно.

"С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей (в сутки). США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. (баррелей в сутки), чтобы компенсировать менее значительное, чем предполагалось, снижение со стороны Мексики", – пояснил Лопес Обрадор.

Переговоры между главами Мексики и США подтвердила аналитик Сара Вакшоури, которая ранее работала в National Iranian Oil Co.

Украинский художник Андрей Петренко в своей карикатуре ярко показал всю ситуацию с нефтью на мировой арене.

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Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Вместе с тем отмечается, что Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.