Мексика и США нашли решение по нефти

Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, Мексика снизит свою добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, США сократят свою дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+, сообщил президент Мексики по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Новость дополняется.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!