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10 апреля • обновлено в 15:39
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Мексика и США нашли решение по нефти

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Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, Мексика снизит свою добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, США сократят свою дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+, сообщил президент Мексики по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Мексика
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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