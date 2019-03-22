Бойко и Медведчук съездили на "газовые" переговоры к Медведеву: скандальные подробности

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером (новость дополнена подробностями).

Там украинский политик заявил, что Украина должна сохранить транзит газа путём создания газотранспортного консорциума с Россией. Отметим, что на встрече также присутствовал кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

При этом глава "Газпрома" заявил, что готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину.

"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину на основании действующего", - сказал Миллер.

В ответ на предложение Медведчука Медведев заявил, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, передает ТАСС.

"Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше", - заявил премьер РФ.

По его словам, действующие власти Украины не дают четких сигналов на этот счет. "Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей в Украине не имеем", - сообщил он.

Кроме того, Медведев предложил обсудить "в целом ситуацию по торговой составляющей и экономической кооперации, поскольку в последние годы наблюдалась серьезная деградация этих отношений". Он заявил, что, вопреки существующим сложностям во взаимоотношениях двух государств на политическом уровне, компании обеих стран продолжают взаимодействовать.

"В то же время совершенно очевидно, что сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями все равно имеет очень большое значение для развития экономики, да и для жизни людей", - заключил российский премьер.

Стоит отметить, что Медведев на встрече предложил продолжить за закрытыми дверями вопросы газотранспортной системы, цен на внутреннем рынке и торгово-экономические отношения.

При этом Бойко заявил, что украинские власти не проявляют активности в связи с окончанием транзитного контракта с Россией.

"А это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, более 3 миллиардов доходов в бюджет. И мы не можем допустить, чтобы контракт был остановлен, потому что это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе и экономике в целом. Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодного возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года", - заявил кандидат в президенты.

По его словам, самым главный вопросом на сегодняшний день является прямой контракт по поставкам газа в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины"по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

В январе исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что Россия шантажирует Украину и заставляет отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже. А пока это не произойдет, она продолжит игнорировать вопрос о контракте на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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