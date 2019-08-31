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"Медведчук давил на Захарченко": стало известно о конфликте в "ДНР"

2.1т Читать материал на украинском

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук якобы оказывал серьезное давление на убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"В "ДНР" сопротивлялись идеям передела местной промышленности в личных интересах Медвечука и реинтеграции Донбасса в Украину", – сообщает Telegram-канал "Футляр от виолончели".

При этом источник отмечает, что жена Медведчука – ведущая украинского шоу "Танцы со звездами" Оксана Марченко – владеет ханты-мансийским нефтяным месторождением, которого президент РФ вопреки жалобам Игоря Сечина лишил "Роснефть".

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Отмечается, что после переработки Медведчук планирует поставлять нефтепродукты на Донбасс.

"Его дочь от Марченко – крестница Светланы Медведевой и Путина, часто гостившего в крымском поместье Медвечуков-Марченко. Дворец в Симеизе стоит $10 млн. Построен на 6 гектарах, отнятых у детского санатория", – резюмировали авторы Telegram-канала.

По словам источника, оккупированный Донецк сопротивлялись идеям передела местной промышленности в личных интересах Медвечука

По словам источника, оккупированный Донецк сопротивлялись идеям передела местной промышленности в личных интересах Медвечука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".

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Персоны
Виктор Медведчук Александр Захарченко
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР
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