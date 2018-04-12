"Медленно умирает": России предрекли серьезные проблемы из-за санкций США

Новые санкции Соединенных Штатов против олигархов, близких к президенту России Владимира Путина, несут серьезную угрозу для российской экономики в долгосрочной перспективе.

"Российская экономика медленно умирает. На глазах тают их резервы, возможности привлекать капитал стремятся к нулю", – заявил член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в комментарии "Апострофу".

По его словам, уже сейчас видно, что Вашингтон старается обеспечить технологическую изоляцию экономики Москвы.

Шапран акцентирует внимание на том, что новые американские санкции направлены против олигархов, принимающих участие в технологических проектах или контролирующих отрасли, которые в будущем могли бы привести к технологическому росту Росии.

В частности, речь идет о российском миллиардере Викторе Вексельберге, который является президентом инновационного центра "Сколково", а также Олеге Дерипаске, контролирующем производство алюминия в стране.

"Этот характер говорит о готовности США к долгосрочному противостоянию", – резюмировал Шапран.

Напомним, что понедельник, 9 апреля, из-за санкций США стал "черным" для российского финансового рынка. По итогам торгов многие ликвидные акции потеряли в цене 12–20%. Еврооблигации российских эмитентов упали на 1–3%.

Как сообщал "Обозреватель", в России курс евро впервые с 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, а курс доллара – отметку в 64 рубля.