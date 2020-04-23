Медики получили по тысяче гривен: Ляшко пояснил, где обещанные 300% доплат

Украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом COVID-19.

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Об этом 23 апреля в эфире программы "Право на владу" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В авансе не просчитана доплата 300% за то, что люди работали с коронавирусом. Она придет в рамках зарплаты за апрель месяц", – пояснил он.

Также он рассказал, что доплату к зарплате в размере 300% за апрель получат сотрудники больниц, которые оказывают помощь больным с коронавирусом COVID-19.

"Без разницы, областное или местное подчинение, если у больницы есть контракт с Национальной службой здоровья Украины, и предоставляет помощь больным с коронавирусом, каждый медицинский сотрудник за апрель месяц они получат обещанные 300% доплаты, каждому медицинскому сотруднику", – отметил он.

Ляшко пояснил, что средства на доплаты выделены из субвенции в размере 905 миллионов гривен, которая поступила в каждый департамент здравоохранения.

"Из этой субвенции вы можете взять средства на начисление доплаты в размере 300% всем, кто работал с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса", - подчеркнул главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель всего 1500 гривен зарплаты.

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