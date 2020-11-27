Медики деньги не получили, их грабят! – Уманский про COVID-фонд

Советник председателя Офиса президента Игорь Уманский, который написал заявление об отставке, заявил, что медики так и не получили деньги из COVID-фонда.

"У нас предвестники экономического апокалипсиса давно витают. 26 млрд грн еще в COVID-фонде не потрачены на сегодняшний день. Мое глубочайшее убеждение: пока есть время, их нужно сконцентрировать на медицине. Но точно нельзя эти 26 млрд растратить. Ладно бы в дело пошли, но грабят. Грабят!" – сообщил Уманский в интеврью "Гордону".

По его словам, кейс с медициной провален, а ситуация в бюджетной сфере сложилась архикритическая.

"Полтора месяца назад я эту информацию передал, но, к сожалению, мы видим ситуацию, которую видим. Медикам деньги не вернули. Поэтому я вышел публично… Фиксировал, что ситуация так и не решилась, кейс провален по крайней мере на сегодняшний день", – резюмировал Уманский.

По данным Минфина, только в течение недели в начале ноября из так называемого коронавирусного фонда Украины было выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.

За этот же период на финансовую помощь в виде больничных потратили 9,5 млн гривен, на доплаты медицинским работникам – 3,2 млрд, на ремонт больниц – 1,7 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уманский заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине.

Это он сделал после того, как написал заявление об отставке с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака. В то же время Ермак ее пока не подписал.