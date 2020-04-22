Украинскую власть раскритиковали из-за неравных условиях работы бизнеса во время карантина, когда многие крупные компании продолжают работать, а малый и средний бизнес закрыли на карантин.

Блогер Алексей Давиденко на своей странице в Facebook описал несправедливую ситуацию, которая поставила малый и средний бизнес в Украине на грань выживания.

"Ненавижу, когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те кто равнее. Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают. Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают. Нет вопросов. Работают как салоны связи. В "Алло" посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты. В "Цитрусе" при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам", – написал он.

Давиденко подчеркнул, что в оба магазина заходили десятки посетителей. При этом они были в масках, на входе стояли антисептики, а уборщица протирала ручки дверей и мыла пол.

"Конечно, в этом нет ничего плохого, и я рад, что у них есть работа. Но скажите. Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?! Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву. Конечно, были бы готовы – но для них действует карантин и запрет на торговлю", – подчеркнул блогер.

McDonalds

Он также привел пример с продажей кофе в одноразовых стаканчиках.

"Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках. В каждом городе. Тысячи – услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы, имевшие хоть какую-то работу. Ну ок! В окно продавать кофе нельзя!!! Бл*дь. Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в окно на Макдрайве "МакДональдса". Почему я вчера подъезжаю к окну "Мака" и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!?" – разгневался блогер.

Давиденко задался вопросом – почему мировому гиганту "Макдональдс" можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне состоящей из трех сотрудников кормящих 3 семьи – нельзя?!

"Честно. Я не представляю какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость. Несправедливость. Это когда кому-то большому, известному и со связями можно – а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток – нельзя", – сказано в сообщении.

Давиденко отметил, что скорей всего в Украине карантин продлят еще на месяц.

"Не издевайтесь над малым и средним бизнесом – у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора. Большим и малым. Столичным и обычным. Со связями и без. Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях – соблюдая на равных нормы и правила карантина. Вчера, я купил кофе и молочных коктейль в окне "МакДональдс" и поддержал в кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью. Но его закрыли на карантин..." – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Украинцам на карантине предлагают работу на удаленке с заработной платой от 10 до 35 тыс. гривен.