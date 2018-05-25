МАУ списали долг в 147 млн грн

Верховный Суд Украины запретил обжаловать решения низших судебных инстанций о необходимости уплаты "Международными авиалиниями Украины" авиационного сбора с 2014 года по 22 марта 2017 года.

Как сообщили в авиакомпании, соответствующее решение приняла Большая палата ВСУ, передает delo.ua.

"Высшая судебная инстанция признала постановление Кабмина недействительным ввиду отсутствия у КМУ необходимой компетенции, несоответствия Конституции и законам Украины, а также международным обязательствам. Соответственно, Верховный Суд окончательно подтвердил, что государственный авиационный сбор, равно как и любые другие сборы и налоги в Украине, должен быть установлен именно законом, а не подзаконными актами КМУ или ГАСУ", — отметили в МАУ.

Управляющий партнер "ECOVIS Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь, который представляет интересы МАУ, сообщил, что решение Большой палаты является окончательным, а по претензиям НАБУ "уже больше года нет никакой информации о статусе".

Отметим, в 2014 году авиакомпания перестала платить в госбюджет авиационный сбор — по $2 и $0,5 за каждого пассажира международного и внутреннего рейса соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ и другие европейские авиакомпании выплачивают компенсации за отмену/задержку своих рейсов или за отказ от перевозки пассажиров из-за недостатка количества мест на борту воздушного судна.