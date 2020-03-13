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13 марта • обновлено в 17:58
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МАУ отменила рейсы в Италию: озвучены сроки

2.5т
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в пятницу, 13 марта, объявила об отмене рейсов между Украиной и Италией в связи со вспышкой коронавируса Covid-19 в Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

МАУ отменила рейсы в Италию: озвучены сроки

Так, в пятницу, 13 марта, стало известно о прекращении перелетов между Киевом и тремя итальянскими городами. Рейсы не будут выполняться с Римом, Миланом и Венецией.

Сообщается об отмене следующих рейсов:

  • Рейсы PS305 / 306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 8 апреля 2020.

  • Рейсы PS311 / 312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 14 апреля 2020.

  • Рейсы PS335 / 336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 по 12 апреля 2020.

В пресс-службе компании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата денег за билет по месту его приобретения.

"В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации, время ожидания ответа пока существенно выше чем обычно. Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – подчеркнули в авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также о сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.

Также ранее МАУ приостановила выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые помогут украинцам вернуться на родину.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
МАУ
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Теперь и макаронники останутся с грязными толчками ?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Всё, итальянские унитазы никто не отмоет, печалька
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Poroshenko Petro, это геноцид бaндepнëй итальянского народа?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Pyankovsky Alexey, А итальянские старики так и останутся с немытой жопой((
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