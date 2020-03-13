МАУ отменила рейсы в Италию: озвучены сроки

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в пятницу, 13 марта, объявила об отмене рейсов между Украиной и Италией в связи со вспышкой коронавируса Covid-19 в Европе.
Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Так, в пятницу, 13 марта, стало известно о прекращении перелетов между Киевом и тремя итальянскими городами. Рейсы не будут выполняться с Римом, Миланом и Венецией.
Сообщается об отмене следующих рейсов:
Рейсы PS305 / 306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 8 апреля 2020.
Рейсы PS311 / 312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 14 апреля 2020.
Рейсы PS335 / 336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 по 12 апреля 2020.
В пресс-службе компании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата денег за билет по месту его приобретения.
"В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации, время ожидания ответа пока существенно выше чем обычно. Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – подчеркнули в авиакомпании.
Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также о сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.
Также ранее МАУ приостановила выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые помогут украинцам вернуться на родину.
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