МАУ отменила ряд рейсов из-за коронавируса: опубликованы сроки и направления

Крупнейшая в Украине аиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила ряд рейсов в Италию, Израиль, Турцию и сократила в количество вылетов в Великобританию в связи с мерами по сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе МАУ.

Авиаперевозчик приостановил выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые помогут украинцам вернуться на родину.

"Путешественникам, которым нужно будет переехать из Венеции в Рим или другой город для вылета в Украину, необходимо скачать и заполнить специальную декларацию", - отмечается в сообщении.

В России произошло сразу два ЧП с самолетами

Кроме того, МАУ откорректировала расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив в связи с новыми правилам въезда в Израиль. В частности, на период 12 марта – 8 апреля авиакомпания отменила рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив, а также рейсы Харьков – Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Уточняется, что рейсы Киев – Тель-Авив будут выполняться дважды в день, а пассажирам рейсов Днепр – Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

Также сообщается, что выполнение прямых рейсов Киев – Измир (Турция) будет временно остановлено до 22 мая. В частности, пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.

Также в пресс-службе уточнили, что с 13 марта по 7 апреля МАУ будет выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном. Кроме того, МАУ откорректировала свою программу внутренних рейсов. В частности, до 8 апреля будут отменены вторые частоты (вторые рейсы в сутки) на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожье. В авиакомпании обещают связаться с каждым пассажиром отмененных рейсов, оставившим свои прямые контактные данные при бронировании билетов.

"Ввиду существенно снизившимся спроса многие авиакомпании мира сократили частотность полетов или вовсе приостановили воздушное сообщение с рядом стран. МАУ – не исключение. Мы остро чувствуем возрастающие опасения пассажиров, связанные с путешествиями в охваченные вирусом регионы. Поэтому мы корректируем свое расписание таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворять спрос на авиаперевозки и при этом обеспечивать безопасность наших пассажиров и экипажей", - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Также сообщается, что с целью обеспечения максимально безопасных условий перелетов, авиакомпания МАУ внедрила процедуру полной дезинфекции всех воздушных судов, прибывающих из городов Италии, до снижения эпидемиологического уровня.

Также авиакомпания будет оперативно информировать о любых дальнейших изменениях в расписании.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера стало известно, что МАУ отменила рейсы в 16 стран мира и часть рейсов по Украине из-за вспышки коронавируса. По этой же причине лоукостер Wizz Air приостановил все вылеты в Италию и Израиль.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!