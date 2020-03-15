МАУ назвала истинную причину повышения цен на перелеты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объяснила резкое повышение цен на билеты в связи с рядом ограничений из-за вспышки коронавируса, развенчав предположения украинцев.

В пресс-службе в воскресенье, 15 марта, заявили, что стоимость автоматически определяет система расчета revenue management и никакие корректировки со стороны перевозчика не вносятся.

"Современные компании рассчитывают стоимость авиабилета по одним и тем же алгоритмам. Цену формирует специальная система расчета revenue management, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме. Данная система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей, как интенсивность продаж, спрос на период времени. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и пересчитывают их стоимость в соответствии с количеством людей, которые одновременно заходит на сайт для заказа", – рассказали в компании.

РБК-Украина

В МАУ объяснили, что увеличение запросов на покупку система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости. Также рассказали о причинах прекращения полетов.

"Не авиакомпания принимала решение ограничить пассажирское сообщение. Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Мы бы никогда добровольно не перестали это делать", – ответили в МАУ.

"Есть несколько риторических вопросов, ответы на которые могли бы помочь прояснить ситуацию с ростом цен:

А кто посчитал, сколько украинцев и не украинцев, которые хотят и должны вернуться?

А кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться – это 17.03?

А кто сказал людям, как они попадут домой после этой даты?

А удивляет ли кого-то, что интенсивность заходов на сайт возросла в сотни раз?" – добавили в авиакомпании.

"МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не собирается возвращаться в каменный век. Главный союзник роста цен на перелеты – паника. Мы будем делать все возможное для того, чтоб после окончания действия срока карантина ситуация нормализовалась", – пообещал перевозчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания МАУ полностью закрывает регулярное авиасообщение в исполнение решения СНБО. В 00:00 в ночь с 16-го на 17-е марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.

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