Mastercard ввела новые правила автоматического списания денег: что изменится

Международная платежная система MasterCard изменила правила автоматического списания денег с карт.

Для каждого регулярного списания средств продавцы теперь должны получать явное согласие клиента на такие операции, говорится на сайте американской корпорации.

Кроме того, продавцам необходимо будет отправлять инструкции по отмене подписки перед окончанием бесплатного пробного периода и с каждой оплатой.

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Соответствующие инструкции можно будет отправить электронной почтой или SMS. В них должна содержаться информация о наименовании сервиса, сумме и дате платежа, а также пояснение, как отменить подписку, чтобы избежать списания денег.

В том случае, если клиент не отменит подписку, такая инструкция должна прилагаться к каждой квитанции об оплате.

При этом в MasterCard подчеркивают, что новые правила распространяются лишь на физические товары (косметика, лекарства и другие продукты). Таким образом, изменения не затронут цифровые подписки.

Mastercard

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