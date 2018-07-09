Массовый сбой? ПриватБанк перестал проводить все операции

Банкоматы ПриватБанка не выдают деньги, а мобильный сервис Приват24 не проводит финансовые операции.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
"Что-то случилось с ПриватБанком, да? Карточка не сработала ни у меня, ни у нескольких других людей в очереди в супермаркете. Два ближайших банкомата выдали "техническую ошибку" вместо денег", - пишет киевлянка Ольга Переверзева в facebook.
"Долбаный ПриватБанк, ни в одном терминале невозможно пополнить карточку, горячая линия вообще сейчас не существует... "нет ее", банкоматы "типа деньги выдают", а по факту не дают... что за х@рня? ", - возмущается Виктория Савенко.
Другие пользователи подтвердили, что невозможно рассчитаться карточкой в магазине, снять деньги или провести операции онлайн в Приват24.
В пресс-службе ПриватБанка заявили об аварии на магистральных каналах связи.
"Авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стало причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа ", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Инна Музычук.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный Суд подтвердил обязательства ПриватБанка по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком.
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