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МирСпорт

Массовый сбой? ПриватБанк перестал проводить все операции

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Банкоматы ПриватБанка не выдают деньги, а мобильный сервис Приват24 не проводит финансовые операции.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"Что-то случилось с ПриватБанком, да? Карточка не сработала ни у меня, ни у нескольких других людей в очереди в супермаркете. Два ближайших банкомата выдали "техническую ошибку" вместо денег", - пишет киевлянка Ольга Переверзева в facebook.

"Долбаный ПриватБанк, ни в одном терминале невозможно пополнить карточку, горячая линия вообще сейчас не существует... "нет ее", банкоматы "типа деньги выдают", а по факту не дают... что за х@рня? ", - возмущается Виктория Савенко.

Другие пользователи подтвердили, что невозможно рассчитаться карточкой в магазине, снять деньги или провести операции онлайн в Приват24.

В пресс-службе ПриватБанка заявили об аварии на магистральных каналах связи.

"Авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стало причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа ", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Инна Музычук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный Суд подтвердил обязательства ПриватБанка по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком.

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Тема
Банковская система
Место
Украина
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