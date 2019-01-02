Массовый перерасчет пенсий: в Кабмине рассказали о грядущей индексации 

В Украине в марте 2019 года впервые проведут автоматический перерасчет пенсий, учитывая обновленный показатель заработной платы. Некоторые выплаты могут увеличиться на более 500 грн.

"1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет первая автоматическая индексация", – цитирует премьер-министра Владимира Гройсмана пресс-служба ведомства. Индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений, заявил премьер.

Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Первый показатель – среднюю зарплату за три прошедших года – и будут пересчитывать. В марте его, согласно подсчетам OBOZREVATEL, повысят примерно на 16-17%. Для примера подсчитаем, как увеличат выплаты украинцев, которые до выхода на заслуженный отдых зарабатывали среднюю зарплату и в два раза выше средней.

Итак, после перерасчета в 2017-м, украинец со средней заработной платой и 40 годами стажа получает примерно 1505 грн. В марте 2019-го, с учетом обновленного показателя заработной платы, эту пенсию могут увеличить до 1761 грн (на 256 грн).

С такими же условиями, но с зарплатой в два раза выше средней, украинец на данный момент получает пенсию в размере 3011 грн. В марте 2019-го такую выплату могут повысить до 3523 грн (на 512 грн).

Справка:

40% пенсионеров в 2017-м находились за чертою бедности;

2,5 тыс. грн – средняя пенсия в Украине;

1497 грн – минимальная пенсия.

Напомним, что согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.