Скандал с Boeing разгорелся с новой силой: в ситуацию вмешался Трамп

Министерство гражданской авиации Индии ввело запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии.

До этого главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) сообщило о временном запрете на полеты самолетов соответствующих авиалайнеров, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"В продолжение решения DGCA о запрете на полеты самолетов Boeing 737 Max приводятся такие пояснения: полеты самолетов Boeing 737 Max будут запрещены в и из всех аэропортов Индии", – заявили представители министерства гражданской авиации.

Кроме того, ни один самолет Boeing 737 Max не будет допускаться к входу или транзиту в индийском воздушном пространстве с 16:00 по местному времени (12:30 по киевскому).

Additionally no B737 Max aircraft will be allowed to enter or transit Indian airspace effective 1600hrs IST or 1030 UTC. The time line is to cater to situations where aircraft can be positioned at maintenance facilities & international flights can reach their destinations.(2/2)