Скандал с Boeing разгорелся с новой силой: в ситуацию вмешался Трамп

Министерство гражданской авиации Индии ввело запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии.

До этого главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) сообщило о временном запрете на полеты самолетов соответствующих авиалайнеров, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"В продолжение решения DGCA о запрете на полеты самолетов Boeing 737 Max приводятся такие пояснения: полеты самолетов Boeing 737 Max будут запрещены в и из всех аэропортов Индии", – заявили представители министерства гражданской авиации.

Кроме того, ни один самолет Boeing 737 Max не будет допускаться к входу или транзиту в индийском воздушном пространстве с 16:00 по местному времени (12:30 по киевскому).

Additionally no B737 Max aircraft will be allowed to enter or transit Indian airspace effective 1600hrs IST or 1030 UTC. The time line is to cater to situations where aircraft can be positioned at maintenance facilities & international flights can reach their destinations.(2/2) — Ministry of Civil Aviation (@MoCA_GoI) 13 марта 2019 г.

По предварительной информации, президент компании Boeing Деннис Мюленбург провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в котором лично настаивал на безопасности лайнеров 737 МАХ.

Голубым цветом отмечены оставшиеся маршруты, выполняемые на 737 MAX, это почти исключительно внутренние рейсы в США и Канаде, желтым – бывшие FrequentFlyers

В то же время российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что не собирается отказываться от заказа Boeing 737 MAX.

В частности, в прошлом году авиаперевозчик приобрел в операционный лизинг 14 самолетов этой модели. Стоимость сделки – более 1,5 млрд долларов, поставка лайнеров ожидается в 2019-2020 годах.

Позже стало известно, что пилоты, управлявшие самолетами Boeing 737 Max 8, через специальную форму информировали авиационные власти США о программных сбоях системы коррекции маневрирования воздушного судна. Она при взлете могла изменить направление движения самолета и направить его вниз.

При этом в Федеральном управлении гражданской авиации США подчеркивают, что никаких системных проблем у самолета пока не было найдено, передают Dallas News.

Boeing 737 Max

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

В итоге Европейский Союз приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы самолета этого же типа в Эфиопии.

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