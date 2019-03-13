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Скандал с Boeing разгорелся с новой силой: в ситуацию вмешался Трамп

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Министерство гражданской авиации Индии ввело запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии.

До этого главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) сообщило о временном запрете на полеты самолетов соответствующих авиалайнеров, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"В продолжение решения DGCA о запрете на полеты самолетов Boeing 737 Max приводятся такие пояснения: полеты самолетов Boeing 737 Max будут запрещены в и из всех аэропортов Индии", – заявили представители министерства гражданской авиации.

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Кроме того, ни один самолет Boeing 737 Max не будет допускаться к входу или транзиту в индийском воздушном пространстве с 16:00 по местному времени (12:30 по киевскому).

По предварительной информации, президент компании Boeing Деннис Мюленбург провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в котором лично настаивал на безопасности лайнеров 737 МАХ.

Голубым цветом отмечены оставшиеся маршруты, выполняемые на 737 MAX, это почти исключительно внутренние рейсы в США и Канаде, желтым – бывшие

Голубым цветом отмечены оставшиеся маршруты, выполняемые на 737 MAX, это почти исключительно внутренние рейсы в США и Канаде, желтым – бывшие

FrequentFlyers

В то же время российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что не собирается отказываться от заказа Boeing 737 MAX.

В частности, в прошлом году авиаперевозчик приобрел в операционный лизинг 14 самолетов этой модели. Стоимость сделки – более 1,5 млрд долларов, поставка лайнеров ожидается в 2019-2020 годах.

Позже стало известно, что пилоты, управлявшие самолетами Boeing 737 Max 8, через специальную форму информировали авиационные власти США о программных сбоях системы коррекции маневрирования воздушного судна. Она при взлете могла изменить направление движения самолета и направить его вниз.

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При этом в Федеральном управлении гражданской авиации США подчеркивают, что никаких системных проблем у самолета пока не было найдено, передают Dallas News.

Boeing 737 Max

Boeing 737 Max

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

В итоге Европейский Союз приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы самолета этого же типа в Эфиопии.

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