"Массовое распространение": в Крыму произошло новое ЧП

Жители Феодосии сообщили о большом количестве саранчи на улицах города. Вероятнее всего, насекомое является марокканской перелетной саранчей.

Именно этот новый для Крыма вид выявил в ходе фитосанитарного мониторинга Российский сельскохозяйственный центр, сообщает kafanews.

В целом на оккупированном полуострове были обследованы 225 гектаров земель, вредитель выявлен на площади 19 гектаров. Очаги массового распространения насекомого найдены, в частности, на территории Джанкойского и Первомайского районов.

Средневзвешенная численность саранчи в этих районах составила 100 личинок/кв.м, максимальная – более 300 – это выше экономического порога вредоносности.

По официальной информации, 164 гектара земель уже обработаны против вредителя.

Для предупреждения массового распространения вредителя отдел защиты растений филиала рекомендует руководителям хозяйств организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов.

Очаги массового распространения насекомого выявлены, в частности, на территории Джанкойского и Первомайского районов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

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