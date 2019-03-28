Массовое отключение воды в Украине: Кабмин нашел выход

В Украине правительство продлило действие бессрочных договоров "Укринтерэнерго" с водоканалами, пока они не найдут другого поставщика либо не перейдут в статус защищенного потребителя.

"Это решение даст возможность работать водоканалам, которые пока не имеют другого поставщика. Дополнительно правительство дало возможность водоканалам заключать с "Укринтерэнерго" договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию", – сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".

По его словам, Кабинетом министров совместно с депутатами был наработан законопроект №9406. Сейчас документ находится на рассмотрении в парламенте, а его принятие позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

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"Мы будем настаивать на его первоочередном принятии. Возможности платить авансовую плату водоканалы не имеют. Принцип их работы понятен всем – они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что на это уходит минимум месяц.

"Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым, и он является корректирующим относительно принятого закона "О рынке электроэнергии", – резюмировал Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 апреля более 1,3 тыс. предприятий могут остаться без электроэнергии. Среди них – водоканалы, предприятия обороны, коммунальный транспорт. В результате по всей стране как минимум могут отключить воду.

Причина такой ситуации – новый закон о рынке электроэнергии. Крупные потребители за 90 дней должны были найти себе поставщиков "тока" на открытом рынке, но с этой задачей не справились.

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