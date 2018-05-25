Масштабное обновление: Порошенко рассказал о ситуации в экономике, МВФ и спасении от дефолта

В Украине из-за военной агрессии России и закрытия рынков взлетели курс доллара и цены. Страна оказалась на грани дефолта, однако за 4 года ситуацию удалось стабилизировать. Задача на следующие годы – ускорить рост экономики.

Об этом на Национальном инвестиционном совете заявил президент Петр Порошенко. На совете собрались инвесторы со всего мира. Суммарная капитализация их компаний – около $900 млрд.

OBOZREVATEL собрал главные тезисы главы государства о ситуации в Украине.

"Нам прогнозировали дефолт, развал страны, словом – национальную катастрофу… Но Украина выжила, поднялась и пошла вперед"

В 2014-м ВВП Украины сократился на 7%, а в 2015-м – на 10%. Параллельно с этим резко увеличились темпы инфляции и подскочил курс валют. За прошедшие четыре года, заявляет Порошенко, ситуация стабилизировалась. По итогам прошлого года рост ВВП составил 2,5%. При этом глава государства заявил, что экономика Украины должна расти быстрее мировой экономики. Однако и этот результат уже свидетельствует об улучшении ситуации.

"Понятно, что достижение макроэкономической стабильности стало возможным, в первую очередь, благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями"

Так, по словам Петра Порошенко, Украина продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами. Также президент напомнил: в этом году кредиторам выплатили $4 млрд, но при этом золотовалютные резервы составляют $18 млрд. "И за эти четыре года золотовалютные резервы выросли в 3,5 раза. Это ответ – где средства МВФ. Средства МВФ сегодня бережно сохраняются в золотовалютных резервах страны", - добавил Порошенко.

"Рыночными механизмами удается удержать курс национальной валюты, что позволяет удерживать инфляцию"

Украина движется к показателю инфляции ниже 10% годовых. По итогам прошлого года рост цен составил 13,7%. Однако и в планах НБУ, и в планах правительства говорится о том, что за несколько лет в Украине уровень инфляции опустится до 5%.

Петр Порошенко president.gov.ua

"Украина поднялась на шесть ступеней в рейтинге инноваций Global Innovation Index и вошла в первую полусотни стран"

Рейтинг ежегодно составляет Всемирный банк. Так, пять лет назад в рейтинге Doing business Украина была №137, а сейчас - 76-я. Кроме того, на 23 ступени Украина поднялась в рейтинге открытости Global Open Data Index. "Это не та позиция, которая нас устраивает, но 61 ступень преодолели. Это означает, что мы не стояли на месте. Особенно в налогообложении, где только за последний год поднялись на 41 пункт. Останавливаться не собираемся!" - сказал глава государства.

"Украинская IT-отрасль - в тройке индустрий с наибольшей долей в ВВП страны"

Так, IT формирует более 3% ВВП. В этом году, по экспертным прогнозам, количество разработчиков должно вырасти на 20-25%, а к 2025 году - удвоиться.

"В течение 2016-го восстановили экономический рост. В прошлом году обеспечили безвиз и вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Теперь речь идет о масштабном обновлении страны и о переходе к динамичному развитию. Перед нами - все еще множество проблем, которые предстоит решить. И на многие вызовы мы только нащупываем ответ. Но самое сложное у нас, бесспорно – позади", - заявил Петр Порошенко.

Кроме того, глава государства напомнил о планах отменить налог на прибыль предприятий, о безвизе, о принятом в первом чтении законе о либерализации валютного регулирования.