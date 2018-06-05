Масштабная проверка субсидиантов в Украине: чего ждать

В Украине получателей субсидий будут проверять в органах соцзащиты, а после – сверять информацию с данными реестров Государственных фискальной, миграционной служб и в банках.

Вся информация будет поступать в Министерство финансов, где ее должны сопоставить. Чиновники также будут находить семьи, информацию по которым нужно перепроверить, об этом в интервью "Укринформ" заявил замминистра финансов Сергей Марченко.

Новости Украинцы со средними зарплатами не получат субсидии

"Другими словами, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и произведенных расходов, чтобы предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", - пояснил Марченко.

Замминистра отметил, что с тех пор, как в Украине работает система субсидий, системные проверки еще не проводились. Но сейчас необходимо ее функционирование в автоматическом режиме, подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, международные партнеры и профильные эксперты идею жестче проверять льготников поддерживают. Более того, Всемирный банк готов выделить Украине $35 млн, если парламент примет закон "О социальной инспекции". Экономист Галина Третьякова уверена: в Украине нужно не только усилить проверку, но и ужесточить требования. Например, не давать скидку семьям, у которых есть два дома или две квартиры. "46% домохозяйств получают субсидию. Это 6,8 млн домохозяйств. В Европе этот показатель 2-3% от общего числа. Это значит, что почти половина домохозяйств субсидирует вторую половину", - рассказала эксперт.