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15 января • обновлено в 13:53
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Масштабная приватизация в Украине: у Гончарука пошли на радикальные меры

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Кабинет министров допустил продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".

Правительство решило рассмотреть доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции соответствующих компаний. Об этом свидетельствует пояснительная записка к документу.

Одновременно с этим в Кабмине отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

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В частности, в конце декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Изначально Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины допускало продажу до 50% во всех объектах, однако в итоге их количество было сокращено до 22.

Кабинет министров допустил продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты"

Кабинет министров допустил продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

  • Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

  • Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

  • В конце ноября Министерство экономики начало передавать Фонду госимущества 339 госпредприятий, которые будут приватизированы.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Приватизация госимущества
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины приватизация
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