Раскрыт секрет настоящего сливочного масла из СССР

В СССР производили натуральное 100% сливочное масло, которое можно было намазать на хлеб только спустя некоторое время после того, как его вынимали из холодильника.

Как пишет в своем блоге burckina_new, основным отличием настоящего сливочного масла является то, что оно затвердевает в холодильнике, в отличии от растительных масел.

"Хорошо помню, как мне периодически поручалось взбивать масло из сметаны или сливок. Для этого в хозяйстве была маслобойка: Помню, как после 30-40 минут вращения ручки происходило маленькое чудо: из однородной массы получалось ярко-желтое масло и полупрозрачная пахта. Пахта обычно шла теленку, а масло формировалось в шар, заворачивалось в бумагу и ставилось в холодильник", – пишет блогер.

Продукты в СССР germanych.livejournal.com

Он подчеркивает, что когда такое настоящее масло доставали из холодильника, то его невозможно было сразу намазать на хлеб, т.к. оно было твердым и его можно было только отколоть ножом, чтобы положить на хлеб.

"Мягким оно становилось, только постояв некоторое время при комнатной температуре. Кстати, точно также себя вело и масло, купленное в магазине", – сказано в блоге.

Сливочное масло

По словам блогера, купленный в магазине суррогат имеет одну странность.

"Ты его достаешь из холодильника и сразу мажешь на хлеб! То есть оно сохраняет свою пластичность даже будучи охлажденным. Это свойство совершенно точно его отличает от советского масла, домашнего или сделанного на предприятии по советским ГОСТам", – подчеркнул он.

Сливочное масло

Блогер пояснил, что сливочное масло – это молочный жир.

"Ему свойственно сохранять форму и твердость при комнатной температуре. А что характерно для растительного масла? При комнатной температуре оно жидкое. Его даже в холодильнике невозможно заставить загустеть. Понимание и сопоставление этих двух фактов говорит о том, что масло, которое легко мажется, будучи холодным имеет в своем составе растительные жиры в той или иной пропорции. Масло, которое не мажется, будучи холодным, не имеет в своем составе растительных жиров. Значит оно 100% натуральное. Как в СССР", – сказано в блоге.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Советском Союзе вся молочная продукция производилась из настоящего молока и хранилась не более 1-2 дней.