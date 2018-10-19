Маск запустил продажи ''дешевой'' Tesla Model 3

Американский производитель электрокаров Tesla начал продавать Model 3 в новой комплектации по меньшей цене и c меньшей дальностью пути.

Об этом написал в своем Twitter глава компании Илон Маск. "Представили более дешевую Tesla Model 3 и новую упрощенную страницу для заказа", – написал он.

Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) 18 октября 2018 г.

При этом на сайте компании указаны две цены: $45 тыс. за обычную версию и $33,2 тыс. — с вычетом налогов.

Для покупки доступны три версии Model 3: новая более дешевая модель с меньшим аккумулятором на 418 км и две более дорогих модели с аккумуляторами на 500 км хода. Они стоят, с учетом вычета налогов, $42,2 и $52,2 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Tesla резко увеличила производство авто и установила новый рекорд.