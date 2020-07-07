Маск иронично подшутил над инвесторами: в магазинах Tesla появились красные шорты

В онлайн магазине автомобилей Tesla начали продавать красные короткие спортивные шорты по цене $69,42. На задней стороне шорт вышита надпись S3XY, что трактуется, как отсылка к моделям автомобилей компании Model S, Model 3, Model X и Model Y.

Как сообщает "Лига.net", сами шорты являются не сколько стильным элементов одежды, сколько символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla.

Красные шорты Tesla Сайт Tesla

Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

Красные шорты Tesla Сайт Tesla

В начале июня Илон Маск пообещал выпустить красные шорты, когда капитализация Tesla достигнет $200 млрд. Стоимость компании преодолела отметку 30 июня, что укрепило Tesla в статусе самого дорогого автопроизводителя в мире.

Цена шорт также имеет скрытый смысл. Ее трактуют как отсылку к шутке Маска о том, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля, даты символичной для сторонников легализации марихуаны. Илон Маск не скрывает, что он употребляет каннабис.

Красные шорты выпущены в ограниченном количестве и все экземпляры уже распроданы.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Tesla готовится к запуску в серию электрического грузовика Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Маск разослал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что новинку уже пора отправлять на конвейер, поскольку она готова к производству.