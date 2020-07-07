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Маск иронично подшутил над инвесторами: в магазинах Tesla появились красные шорты

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,5 т.
Илон Маск

Маск иронично пошутил над инвесторами (Фото: коллаж Обозреватель).

В онлайн магазине автомобилей Tesla начали продавать красные короткие спортивные шорты по цене $69,42. На задней стороне шорт вышита надпись S3XY, что трактуется, как отсылка к моделям автомобилей компании Model S, Model 3, Model X и Model Y.

Как сообщает "Лига.net", сами шорты являются не сколько стильным элементов одежды, сколько символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla.

Красные шорты Tesla

Красные шорты Tesla Сайт Tesla

Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

Красные шорты Tesla

Красные шорты Tesla Сайт Tesla

В начале июня Илон Маск пообещал выпустить красные шорты, когда капитализация Tesla достигнет $200 млрд. Стоимость компании преодолела отметку 30 июня, что укрепило Tesla в статусе самого дорогого автопроизводителя в мире.

Цена шорт также имеет скрытый смысл. Ее трактуют как отсылку к шутке Маска о том, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля, даты символичной для сторонников легализации марихуаны. Илон Маск не скрывает, что он употребляет каннабис.

Красные шорты выпущены в ограниченном количестве и все экземпляры уже распроданы.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Tesla готовится к запуску в серию электрического грузовика Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Маск разослал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что новинку уже пора отправлять на конвейер, поскольку она готова к производству.

СШАTeslaИлон Маск
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