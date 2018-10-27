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/Новости экономики

Маск соврал? ФБР взялось за Tesla из-за новых электромобилей

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Федеральное бюро расследований (США) заинтересовалось компанией Tesla. Есть подозрение, что руководство предоставляло инвесторам недостоверные сведения о графике производства новой модели электромобиля Model 3.

Так, уже начались допросы бывших сотрудников, пишет AP. Как известно, модель 3 является ключевой частью плана Tesla по расширению от нишевого игрока в сегменте luxury до автопроизводителя с более широким кругом потребителей.

Так, в начале 2017 года компания объявила о планах по выпуску до 5 000 Model 3 в неделю к концу этого года, но реальный выпуск составил всего 793 машины на прошлой неделе и 2700 за весь 2017 год.

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ФБР допускает, что руководство могло осознавать, что заявленные скорости нереально запустить.

Как сообщал OBOZREVATEL, акции Tesla резко выросли после выполнения ее главой Илоном Маском обещания вывести компанию на прибыльный уровень.

Персона
Илон Маск
Место
США
Объект
Tesla Motors
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