Маск поплатился за жесткий прокол на презентации электропикапа Cybertruck

Цена акций Tesla упала на 6% после неудачной презентации сверхпрочного электропикапа Cybertruck. Самому сооснователю и главе компании Илону Маску это стоило $768 млн.

Как сообщает Forbes, состояние Маска после падения акций Tesla, в пятницу, 22 ноября, сократилось до $23,6 млрд.

Tesla Cybertruck Tesla.com

Корпус автомобиля, чей дизайн вдохновлен фильмами о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил" и "Бегущий по лезвию", изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированы. Кузов выдержал удар кувалдой во время презентации, но пуленепробиваемые стекла неожиданно для Маска треснули от металлического шарика.

Новости Илон Маск удивил соцсети интересной особенностью нового электрокара Tesla Roadster 2

Tesla Cybertruck Tesla.com

Демонстрация электропикапа, производство которого планируют начать в 2021 году, не внушила доверия инвесторам как из-за его дизайна, так и из-за случая со стеклом. Они боятся, что Cybertruck в его нынешнем виде не будет продаваться.

Tesla Cybertruck Tesla.com

Tesla Cybertruck Tesla.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!