Маск поплатился за жесткий прокол на презентации электропикапа Cybertruck

Цена акций Tesla упала на 6% после неудачной презентации сверхпрочного электропикапа Cybertruck. Самому сооснователю и главе компании Илону Маску это стоило $768 млн.
Как сообщает Forbes, состояние Маска после падения акций Tesla, в пятницу, 22 ноября, сократилось до $23,6 млрд.
Tesla Cybertruck
Tesla.com
Корпус автомобиля, чей дизайн вдохновлен фильмами о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил" и "Бегущий по лезвию", изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированы. Кузов выдержал удар кувалдой во время презентации, но пуленепробиваемые стекла неожиданно для Маска треснули от металлического шарика.
Tesla Cybertruck
Tesla.com
Демонстрация электропикапа, производство которого планируют начать в 2021 году, не внушила доверия инвесторам как из-за его дизайна, так и из-за случая со стеклом. Они боятся, что Cybertruck в его нынешнем виде не будет продаваться.
Tesla Cybertruck
Tesla.com
Tesla Cybertruck
Tesla.com
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.
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