Маск обошел Гейтса в рейтинге богатейших людей мира

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира.

Собственный капитал 49-летнего предпринимателя за последний месяц вырос на 7,2 млрд долларов до 127,9 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

За 2020 год Маск увеличил свое состояние на 100,3 млрд долларов, что является лучшим показателем среди 500 самых богатых людей мира. Еще в январе он занимал 35 место.

Его подъем в рейтинге был в значительной степени обусловлен Tesla, рыночная стоимость которой приближается к 500 млрд долларов.

В частности, накануне акции Tesla подорожали на 7%. Это позволило капитализации компании вдвое обойти показатели Toyota, которая занимает второе место рейтинга самых дорогих публичных автомобильных компаний мира.

Это второй раз за время существования рейтинга, когда Гейтс опустился ниже второго места. Если бы основатель Microsoft не занимался благотворительностью, его состояние было бы больше на 27 млрд долларов. Сейчас капитал Гейтса оценивают в 127,7 млрд долларов.

Капитал Гейтса оценивают в 127,7 млрд долларов

Первое место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 млрд долларов.

Капитал Безоса составляет 183 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Благодаря этому он поднялся на четвертую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.