Маркарова объяснила, почему возникли серьезные проблемы с бюджетом Украины

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов.

"Недовыполнение доходов таможни в этом году довольно значительное. В чем здесь причина? Ряд решений, которые были приняты после принятия бюджета на 2019 год. В декабре 2018 года была внесена правка, которая не была учтена в бюджете на ввоз оборудования для альтернативной энергетики", – сообщила Маркарова в пятницу, 20 декабря, во время выступления в Верховной Раде в рамках часа вопросов к правительству.

По ее словам, эта льгота стоила государству 9 миллиардов гривен недополученных денег.

"Вторая причина – это более сильный чем заложен в макропрогнозе курс гривни к валютам, на котором построен бюджет. Поэтому те товары, которые заходят как импортные изделия, с них выплачивалось намного меньшие пошлины", – подчеркнула Маркарова

Последним фактором невыполнения государственного бюджета министр финансов назвала цену на газ.

"То, что является положительным трендом это снижение цены на газ. Это позволяет тарифы снижать, но это также значит, что мы от растаможивания газа получаем гораздо меньше платежей. Суммарно все эти факторы привели к невыполнению бюджета", – добавила Маркарова.

По ее словам, есть еще другой ряд налогов, по которым было недовыполнение. В частности, речь идет о рентной плате за добычу углеводородов и акцизы на табачные изделия и алкоголь.

"Еще одна причина – наши с вами государственные компании, которые по состоянию на вчерашний день, к сожалению, не оплатили в виде дивидендов и части чистой прибыли около 10 миллиардов гривен в госбюджет. У нас еще остается 7 дней. Мы надеемся, что руководители этих предприятий понимают, что уплата налогов это то, что надо обязательно сделать до конца года", – резюмировала Маркарова.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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