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20 декабря • обновлено в 14:59
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Маркарова объяснила, почему возникли серьезные проблемы с бюджетом Украины

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Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов.

"Недовыполнение доходов таможни в этом году довольно значительное. В чем здесь причина? Ряд решений, которые были приняты после принятия бюджета на 2019 год. В декабре 2018 года была внесена правка, которая не была учтена в бюджете на ввоз оборудования для альтернативной энергетики", – сообщила Маркарова в пятницу, 20 декабря, во время выступления в Верховной Раде в рамках часа вопросов к правительству.

По ее словам, эта льгота стоила государству 9 миллиардов гривен недополученных денег.

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"Вторая причина – это более сильный чем заложен в макропрогнозе курс гривни к валютам, на котором построен бюджет. Поэтому те товары, которые заходят как импортные изделия, с них выплачивалось намного меньшие пошлины", – подчеркнула Маркарова

Последним фактором невыполнения государственного бюджета министр финансов назвала цену на газ.

"То, что является положительным трендом это снижение цены на газ. Это позволяет тарифы снижать, но это также значит, что мы от растаможивания газа получаем гораздо меньше платежей. Суммарно все эти факторы привели к невыполнению бюджета", – добавила Маркарова.

По ее словам, есть еще другой ряд налогов, по которым было недовыполнение. В частности, речь идет о рентной плате за добычу углеводородов и акцизы на табачные изделия и алкоголь.

"Еще одна причина – наши с вами государственные компании, которые по состоянию на вчерашний день, к сожалению, не оплатили в виде дивидендов и части чистой прибыли около 10 миллиардов гривен в госбюджет. У нас еще остается 7 дней. Мы надеемся, что руководители этих предприятий понимают, что уплата налогов это то, что надо обязательно сделать до конца года", – резюмировала Маркарова.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

  • Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Госбюджет-2019 Госбюджет-2020
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинский журналист Остап Дроздов поделился своими впечатлениями от поездки в Грузию. Мужчина оказался шокирован, насколько эта страна отсталая и нищая, хотя ее ставят в пример Украине. По словам Дроздова, Грузию часто описывают, как государство с передовыми реформами, где местные жители живут гораздо лучше, нежели украинцы. Однако на самом деле журналист увидел, что эта страна и ее жители погрязли в нищете и разрухе. Дроздов описывает, что трущобы покрывают всю Грузию, стоит только зайти чуть-чуть дальше туристических троп: «…и ты погружаешься в трущобы с полуразрушенными домами и нищим населением». Украинец отметил, что вокруг царит ужасное состояние жилых домов, попрошайничество, из-за чего складывается впечатление, что ты попал в страну третьего мира. Из-за этого он советует вообще не идти вглубь грузинских городов, чтобы не наткнуться на этот ужас. Дроздов думал, что такая трущобная жизнь людей уже в далеком прошлом, однако оказалось, что Грузия сейчас действительно имеет такую большую проблему. В итоге автор даже не представляет, сколько миллиардов нужно государству, чтобы выбраться из этой нищеты и привести в порядок сотни кварталов, и полуразрушенный жилой фонд: «Жалкое зрелище. Все трещит, стоит без окон и дверей, подперто опорами, облезлое». Дополнительно автор высказался негативно о реформах и упрощении в стране работы бизнеса. По его словам, грузинские бизнесмены на самом деле в массе представляют собой торгашей, которые продают с прилавков сувениры. Причем много в стране именно российской и украинской продукции, своего очень мало.
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